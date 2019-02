Russland und die Türkei erklären sich darin einig, dass «entscheidende Maßnahmen» zur Stabilisierung der Lage in der nordwestlichen Provinz Idlib in Syrien erforderlich sind, bevor ein Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der drei Garantiestaaten eines verhandelten syrischen Waffenstillstands, nämlich Iran, Russland und die Türkei.

Die Vereinbarung wurde in einer gemeinsamen Erklärung dargelegt, die nach den Gesprächen zwischen dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu und dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar am Montag in der türkischen Hauptstadt Ankara veröffentlicht wurde.

In der Erklärung, in der es um «Sicherheit in der demilitarisierten Zone Idlib» (Teil einer vereinbarten Deeskalationszone) ging, wurde jedoch nicht angegeben, wie die Maßnahmen aussehen würden oder wann sie angenommen werden könnten.

«Trotz Provokationen haben wir betont, wie wichtig und notwendig es ist, die Partnerschaften zwischen den Nachrichtendiensten und den Streitkräften unserer beiden Länder fortzusetzen, um Frieden zu schaffen und die Stabilität in Idlib zu unterstützen», sagte er.

Akar sagte separat, dass Ankara «auf allen Ebenen» mit Moskau verhandelt habe, um «Frieden und Stabilität in der Region wiederherzustellen und die Interessen beider Länder zu schützen». Er äußerte auch die Hoffnung, dass eine solche Zusammenarbeit zum «Weltfrieden» beitragen werde. ”

Shoigu sagte seinerseits, dass russische und türkische Militärexperten Anfang dieses Monats in Moskau zusammengekommen waren, um „über die wichtigsten Probleme der syrischen Regelung bezüglich der weiteren Stabilisierung in der Idlib-Zone und über alles, was das Ostufer des Euphrats betrifft, zu diskutieren. ”

Im März 2011 brach in Syrien eine Miliz aus, die von außen unterstützt wurde, und brach in einen umfassenden Konflikt aus, bei dem internationale Terroristen und bezahlte Söldner gegen die syrische Regierung eintrafen. Dieser Konflikt hat sich jedoch beruhigt, als Damaskus die Kontrolle über Teile wiedererlangt, die zuvor von militanten und terroristischen Gruppen gehalten wurden.

Die Provinz Idlib bleibt weitgehend unsicher, weil sie weiterhin ein Konzentrationspunkt bewaffneter Gruppen ist. In den letzten Jahren wurden bewaffnete Gruppen, die in Kämpfen mit dem syrischen Militär besiegt wurden, im Rahmen von Abkommen mit Damaskus nach Idlib gebracht. Während diese Gruppen ihre schweren Waffen meist unter den Deals zurücklassen mussten, durften sie ihre Kleinwaffen mitnehmen.

Der Iran, Russland und die Türkei, die sich verpflichtet haben, den Verhandlungsfrieden in Syrien zu garantieren, verhandeln für Idlib eine Einigung. Ankara vertritt syrische Oppositionsinteressen, und Teheran und Moskau sind Damaskus-Verbündete.

Das Treffen zwischen den russischen und türkischen Verteidigungsministern findet vor einem geplanten Gipfel der Präsidenten Irans, Russlands und der Türkei zum Friedensprozess in Syrien statt.

Am Donnerstag werden der iranische Präsident Hassan Rouhani, der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der russischen Küstenstadt Sotschi einen dreigliedrigen Gipfel veranstalten, um die Koordinierung zwischen den drei Ländern zu gewährleisten.

Die drei Führer, die ihr viertes Treffen im Astana-Format abhalten werden, werden sich auf die langfristige Beilegung der Syrienkrise konzentrieren.

Der Gipfel findet vor den 12. Astana-Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Die erste Runde der Astana-Gespräche begann einen Monat, nachdem sich die drei Garanten zusammengetan hatten und einen Waffenstillstand in ganz Syrien herbeigeführt hatten.

Moskau, Teheran und Ankara vermitteln seit Januar 2017 in einer Reihe von Runden in Astana und an anderen Orten Friedensverhandlungen zwischen Vertretern der Regierung von Damaskus und syrischen Oppositionsgruppen. Die Gespräche werden gemeinsam als der Friedensprozess von Astana bezeichnet.

