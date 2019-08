In Hongkong gehen die Proteste gegen die Regierung weiter. Am Montag, 12. August, blockierten die Demonstranten erneut den örtlichen Flughafen.

Die Kundgebung am internationalen Flughafen Hongkong begann am Freitag und sollte drei Tage dauern. Am Sonntag kam es jedoch zu Unruhen. Während der Zerstreuung der Demonstranten hat einer der Polizisten das Auge der Teilnehmerin von traumatischen Waffen verletzt.

In diesem Zusammenhang haben sie beschlossen, den Protest fortzusetzen, und die Arbeit des Flughafens ist praktisch gelähmt.

Früher wurde berichtet, dass nur Fluggäste mit Flugscheinen für Flüge einchecken durften. Nach den neuesten Informationen wurden jedoch alle Flüge am Flughafen Hongkong abgesagt.

Метки по теме: Demonstranten in Hongkong; Proteste in Hongkong