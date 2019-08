Barrikaden, Verhaftungen und der Kampf gegen moderne Technologie — in Hongkong finden weiterhin Proteste statt.



Während einer weiteren solchen Kundgebung am Sonntag, dem 11. August, kam es weiterhin zu Zusammenstößen der Polizei mit Demonstranten.

In drei Regionen Hongkongs fanden sofort Kundgebungen statt. In einem von ihnen warfen Demonstranten Steine und andere Gegenstände in die Wachen. Darüber hinaus explodierten zwei Gasbomben bei Protesten in einem anderen Gebiet. Als Reaktion darauf setzte die Polizei in drei Bezirken Tränengas ein.

Davor marschierten mehr als tausend Menschen entlangder großen Einkaufsmeile Hennesy Road. Einige von ihnen haben ihre Haustiere mitgenommen, berichtet die Deutsche Welle.

Zur gleichen Zeit fand eine weitere Kundgebung im Victoria Park in der Nähe statt. Die Leute hielten Transparente mit den Worten «Geben uns Hongkong zurück» und «Lehne das Gesetz des Bösen ab», berichtet AP. Das bezieht sich auf das Gesetz zur Auslieferung an das chinesische Festland, das die letzte Protestwelle auslöste.

Am Flughafen Hongkong veranstalten Demonstranten den dritten Tag ein Sit-In. Am Vorabend der Proteste nahm die Polizei 16 Demonstranten fest. Insgesamt wurden seit Beginn der Demonstrationen im Juni rund 600 Menschen inhaftiert.

Inzwischen hat China den Druck auf Großunternehmen in der Sonderverwaltungsregion verstärkt. Insbesondere fordern die Behörden der VR China von der lokalen Fluggesellschaft Cathay Pacific, Arbeitnehmer, die am Streik teilgenommen haben, von der Arbeit auszuschließen. Zuvor sagten die chinesischen Behörden, dass Demonstranten in Hongkong nicht «mit dem Feuer spielen» sollten, und empfanden die Abstinenz Pekings als Schwäche.

