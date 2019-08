Die indischen Abteilungen überwachen die Bewegungen des pakistanischen Militärs in den Grenzgebieten.

Pakistan begann, seine militärische Ausrüstung an die indische Grenze zu transferieren. Es berichtet die indische Agentur ANI unter Berufung auf Regierungsquellen am Montag, den 12. August.

«Am Samstag lieferten drei Transportflugzeuge der pakistanischen Luftwaffe S-130 militärische Ausrüstung an die Militärbasis Skardu in der Nähe der historischen Region Ladakh (im Besitz von India — ed.). Die indischen Abteilungen überwachen die Bewegungen des pakistanischen Militärs in den Grenzgebieten genau», geht es in dem Bericht.

Es wird behauptet, dass die gelieferte Bewaffnung später von der pakistanischen Armee zur Unterstützung von Luftwaffenangriffen verwendet werden kann — ähnlich den im Februar dieses Jahres im indischen Teil von Kaschmir durchgeführten. Der nächste Schritt von Islamabad aus wird laut Quellen der Umzug der Chengdu FC-1 Xiaolong Jagdbomber nach Skardu sein.

Die indische Regierung hat am 5. August beschlossen, den Sonderstatus der Bundesstaaten Jammu und Kashmir zu streifen. Die Regierung des Landes hat mit dem Transfer von Tausenden Truppen in die Region begonnen.

Pakistan hat daraufhin seine diplomatischen Beziehungen zu Indien abgebaut.

Метки по теме: Chengdu FC-1 Xiaolong; Konflikt Indien Pakistan; S-130