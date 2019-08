Vor dem Hintergrund der anhaltenden Proteste in der Stadt beobachtet die chinesische Regierung die Entwicklungen in Hongkong.

Peking hat bereits klargestellt, dass die Regierung keine Absicht hat, untätig zu bleiben und die Situation als einen weiteren Versuch einer «Farbrevolution» in den besten Traditionen westlicher Handbücher zu betrachten. Dies wurde in der Veröffentlichung The Washington Post angegeben.

Sie machten auf die Worte des Vertreters der VR China Regierung für Hongkong und Macao, Yang Guang, aufmerksam, der auf die «Zeichen einer Farbrevolution», insbesondere auf den Protest-Slogan «Bringen Sie Hongkong zurück, die Revolution unserer Zeit», aufmerksam.

Die Veröffentlichung argumentiert, dass die Proteste in Hongkong sich von der «Rosenrevolution» in Georgien und der «Revolution der Würde» in der Ukraine darin unterscheiden, dass «die Bewohner von Hongkong einige illusorische Ideale nicht verteidigen».

«Stattdessen setzen sie sich für die Rechte und Autonomie ein, mit denen sie aufgewachsen sind», geht es in der amerikanischen Veröffentlichung. «Sie suchen eine Demokratie, die ihnen garantiert wurde».

Wie News Front bereits berichtete, begannen die Proteste im Verwaltungsbezirk von Hongkong vor mehr als zwei Monaten. Dann lehnten die Demonstranten die Gesetzesvorlage ab, wonach die lokalen Behörden Kriminelle, die gegen die Gesetze Chinas verstoßen, nach Peking ausliefern dürfen. Es ist jedoch anzumerken, dass die Behörden auf Druck der Demonstranten die Berücksichtigung des Gesetzes von der Tagesordnung gestrichen haben, was nicht zur Beilegung der Situation beigetragen hat. Gleichzeitig hat China erklärt, dass die Ereignisse in Hongkong von Washington geplant wurden und darauf abzielen, die Situation zu destabilisieren.

