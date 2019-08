US-Präsident Donald Trump hat beschlossen, seine Wählerrate zu erhöhen.

Er hat Rassismus, Grausamkeit und Videospiele verurteilt, die ihm zufolge die Schießereien im Walmart-Supermarkt in El Paso, Texas, verursacht haben.

Am 3. Juli schoss der 21-jährige Patrick Crusius in einem Walmart-Supermarkt in El Paso, Texas. Bei dem Anschlag kamen 20 Menschen ums Leben, weitere 26 wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verbrecher schrieb vor dem Angriff ein Manifest, in dem er seine rassistischen Ansichten und Aussagen über die Dominanz der weißen Rasse darlegte.

Das amerikanische Volk muss Rassismus, Intoleranz und weißen Suprematismus verurteilen. Diese finsteren Ideologien müssen besiegt werden. Es gibt keinen Raum für Hass und Ungleichheit in Amerika, sagte Trump.

Eine solche Äußerung führte zu einer Verurteilung der Nutzer sozialer Netzwerke und zu Vorwürfen der Duplizität, da Trump selbst für seine rassistischen Äußerungen und Aussagen bekannt ist. Zuvor sagte der US-Präsident, dass er über die Vorwürfe des Rassismus nicht besorgt ist, weil «viele Menschen ihm zustimmen».

Darüber hinaus lud Trump am 14. Juli mehrere «progressive Frauendemokraten» vom Kongress, die aus Ländern mit «schlechteren, korrupten» Regierungen kamen, zum «Zurückgehen» ein. Früher glaubte Trump, dass es in Amerika keinen Platz gab, nicht für Rassismus, sondern für diejenigen, die seiner Meinung nicht zustimmten. Am 15. Juli kündigte der Präsident an, dass Gesetzgeber, die «die Vereinigten Staaten hassen» und sich ständig beschweren, das Land verlassen könnten.

Als Antwort darauf nannte Nancy Pelosi, Sprecherin des Unterhauses des Kongresses, Trumps Worte fremdenfeindlich und sagte, dass das Ziel des Präsidenten nicht, «Amerika wieder großartig zu machen» ist, sondern «Amerika wieder weiß zu machen».

Auf diese Weise entschloss sich Trump offensichtlich, seine Wählerrate zu erhöhen, den Vertrauenskredit zu verbessern und das Stigma des „Rassisten“ loszuwerden.

