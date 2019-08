Die US-Regierung beabsichtigt, Personen mit geringem Einkommen, die eine «Belastung für die Gesellschaft» darstellen könnten, das Aufenthaltsrecht zu verweigern.

Das Weiße Haus erließ ein Dekret, das die Regeln für die Erteilung von Visa für den vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthalt in den Vereinigten Staaten an ausländische Staatsbürger verschärfen würde. Am Montag, den 12. August, berichtete Reuters.

Die Neuerung wurde von Stephen Miller, dem Assistenten des US-Präsidenten im Kampf gegen die Migration, vorgebracht. Das Dokument wird am 15. Oktober in Betrieb genommen.

Gemäß dem Dekret werden Anträge auf befristete oder unbefristete Visa abgelehnt, wenn der Einwanderer ein niedriges Einkommen hat oder Unterstützung vom Staat erhält — Sozialleistungen, Lebensmittelmarken, Sozialwohnungen oder kostenlose Krankenversicherung von Medicaid.

Ein unzureichender Kenntnisstand der englischen Sprache, der keinen «Eintritt in den Arbeitsmarkt» ermöglicht, wird ebenfalls zu einem negativen Merkmal.

Wer die Kriterien nicht erfüllt, kann in die USA nicht einreisen. Und Migranten, die bereits im Land leben und ihre finanzielle Unabhängigkeit nicht nachweisen können, können ihren Aufenthalt nicht verlängern.

Es wird darauf hingewiesen, dass aus diesem Grund für einige Kategorien von Einwanderern der Prozess der Erlangung des rechtlichen Status in den Vereinigten Staaten erheblich kompliziert sein wird.

Es gibt ein Einwanderungsgesetz von 1882. Das Gesetz erlaubt der US-Regierung, die Erteilung eines Visums an Personen zu verweigern, die sich in staatlicher Unterhaltssituation befinden.

Das sind Einwanderer, die in den letzten 36 Monaten mehr als 12 Monate Sozialleistungen bezogen haben.

Ken Cuccinelli, amtierender Direktor der US-amerikanischen Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde (USCIS), erklärte: «Das Gesetz verpflichtet ausländische Staatsbürger, sich auf ihre eigenen Fähigkeiten, die Gelder ihrer Familien und die Hilfe privater Organisationen zu verlassen».

Er sagte Reportern, dass sie dank einer solchen Entscheidung «keine Belastung für die Gesellschaft darstellen» und «wie Zuwanderer in den vergangenen Jahren für sich selbst bestehen können».

Es wurde sich nach Angaben des Beamten positiv auf die Interessen der Steuerzahler auswirken.

Die Regel gilt nicht für bereits eingereichte Anträge für die Green Card und hat auch keine Auswirkungen auf die Programme zur Gewährung des Flüchtlingsstatus.

Die Nationale Einwanderungsbehörde erklärte, sie werde die neue Regelung vor Gericht anfechten.

Wir erinnern daran, dass Trump im Februar 2018 ein Zentrum für die Auswahl von Einwanderern eingerichtet hat. Der amerikanische Führer hat wiederholt erklärt, dass die Vereinigten Staaten eine gründlichere Auswahl von Einwanderern benötigen, um sich vor Terrorismus und Kriminalität zu schützen.

Метки по теме: Ken Cuccinelli; Migranten in den USA; Stephen Miller