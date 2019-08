Das Verteidigungsunternehmen hat beschlossen, an der Grenze zu Gaza eine weitere Mauer zu errichten, um terroristische Durchdringungsversuche auf israelische Territorium zu verhindern.

Es wurde vom 12-Kanal des israelischen Fernsehens berichtet.

Es geht um der «Akustikwand» mit einer Höhe von sechs Metern und einer Länge von neun Kilometern. In einer Pufferzone gegenüber israelischen Siedlungen wurde eine Mauer errichtet.

Die Mauer wird im Bereich der Autobahn Nr. 34 von Yad Mordechai nach Nahal Oz verlaufen. Es wird ein weiteres Hindernis sein, das das Eindringen von Terroristen in Israel verzögern wird.

Derzeit diskutieren Vertreter des Verkehrsministeriums, des Verteidigungsministeriums und des Ministerpräsidenten über die Kosten und Finanzierungsquellen des Projekts. Die Diskussion begann auf Ersuchen des Premierministers, der nach einer erneuten Eskalation an der Grenze zu Gaza im Mai dieses Jahres die Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen zum Schutz der südisraelischen Städte forderte.

Die Entscheidung wurde getroffen, weil die Versuche, in Israel einzudringen, häufiger geworden sind. Das hat den dringenden Bedarf an solchen Maßnahmen zusätzlich zu bestehenden Sicherheitskomponenten nur noch weiter unterstrichen.

Erst in den letzten fünf Tagen wurden zwei Infiltrationsversuche verhindert, und jeder von ihnen konnte bei Erfolg zu einem Massaker an der Zivilbevölkerung in Israel führen. Am 11. August wurde der 25-jährige Marwan Khaled Nasser an der Grenze zu Gaza getötet. Nasser war ein Hamas-Kämpfer aus Beit Hanoun. Nasser wurde nach dem Überqueren der Grenze zu Israel getötet und weigerte sich, den Anweisungen der IDF-Soldaten Folge zu leisten. Am Vortag wurde ein echter Megaterakt vereitelt — ein «extrem schwerwiegender Vorfall», wie der IDF-Pressedienst definierte. Bei einem Zusammenstoß an der Grenze im Gebiet von Khan Younis kamen vier Hamas-Terroristen ums Leben. In der Nähe der Leichen wurde eine große Anzahl von Waffen und Munition, Lebensmitteln und Erste-Hilfe-Sets gefunden. Die IDF ist der Ansicht, dass dies auf die Absicht der Terroristen hindeutet, tief in das israelische Territorium einzudringen, um einen hochkarätigen Angriff zu starten.

Der IDF-Pressedienst sagte: «Wir gehen davon aus, dass ein groß angelegter Angriff vereitelt wurde. Wir wissen nicht, ob es sich um ein militärisches oder ziviles Ziel handelte. Die Vorbereitung einer solchen Terrorabteilung ist nicht das, was letzte Nacht getan wurde. Das erfordert eine ernsthafte Vorbereitung. Wir sprechen von etwas, das einem einzelnen Vorfall direkt entgegengesetzt ist. Es handelt sich um eine organisierte Infrastruktur. Wir haben noch nicht herausgefunden, wer steckt dahinter».

