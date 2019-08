Als Boris Johnson den Posten des britischen Premierministers übernahm, begann er sofort Versuche, die EU mit dem «harten» Brexit einzuschüchtern.

Johnson ist logischerweise davon überzeugt, dass durch ein solches Szenario verursachte Chaos auch die europäischen Länder treffen wird. Also wird Brüssel irgendwann in London aufgeben.

Dies wurde im CNN Material angegeben.

Wie News Front bereits berichtet, lehnen es EU-Beamte ab, mit London über bestimmte Punkte der Transaktion zu verhandeln. Im Mittelpunkt steht die Einführung eines «Backstop» -Regimes, das die Zollbeziehungen regelt und die Wiederaufnahme strenger Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland, die Teil der Europäischen Union bleibt, und Nordirland, das Teil des Vereinigten Königreichs ist, verhindert.

Es ist der «Backstop» -Regime, der Johnson ständig überprüfen möchte. Wie der Autor des Artikels jedoch glaubt, wird er durch Einschüchterung Europas nichts erreichen.

«Als Großbritannien aus der Europäischen Union ausschied, hatten wir Verständnis dafür, dass wir keine Einigung erzielen können. Deshalb haben wir viel früher als in London begonnen, uns auf ein solches Szenario vorzubereiten», geht es in einem CNN-Kommentar eines europäischen Beamten, dessen Name nicht angegeben ist.

Die leitende Forscherin am Institut für öffentliche Verwaltung, Georgina Wright, stellte fest, dass neue Vereinbarungen nur erreicht werden können, indem konstruktive Alternativen, aber überhaupt keine Bedrohungen ausgesprochen werden.

Brüssel ist sich der negativen Auswirkungen des «harten» Brexit wirklich bewusst, aber Johnsons Drohungen lösen hier mehr keine Panik aus, betont der Artikel. Einer der Gründe für die elementare Skepsis, mit der die EU alle Aussagen von Johnson wahrnimmt. Außerdem schließen sie hier die Möglichkeit aus nicht, dass der britische Premierminister im Oktober anfängt, um eine Verschiebung des Brexit zu bitten, trotz aller Versprechungen, die Gemeinde am 31. Oktober zu verlassen.

«In der Vergangenheit hat Johnson seine Pläne wiederholt geändert, und man kann nicht ausschließen, dass er am 17. Oktober auf dem EU-Gipfel um eine weitere Verschiebung bittet, wenn dies in seinem politischen Interesse liegt», erklärt der Autor. Und der Autor betont, dass ein solches Szenario angesichts der Situation im Vereinigten Königreich in der Tat die «bevorzugte Option» für Boris Johnson sein könnte.

Daher ist die Europäische Union heute viel eher auf einen «harten» Brexit als London vorbereitet, und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie die britischen Launen satt hat.

