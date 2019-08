Venezuela nimmt an den Army International Games (ARMI) 2019 teil.



Die internationalen Armeespiele „ARMI-2019“ finden vom 3. bis 17. August in zehn Ländern statt: in Russland, China, Kasachstan, Belarus, dem Iran, Aserbaidschan und Armenien sowie in Indien, der Mongolei und Usbekistan.

Insgesamt umfasst das Spielprogramm mehr als drei Dutzend Wettkämpfe im Feld-, Luft- und Seetraining. An dem Wettbewerb nehmen 221 Teams aus 37 Ländern teil. Die Gesamtzahl der Teilnehmer in diesem Jahr übersteigt 5.000 Militärangehörige.

