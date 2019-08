Ukrainische Streitkräfte haben kürzlich eine schwere Personalkrise erlebt, da auch diejenigen, die auf Vertragsbasis gedient haben, die Armee verlassen.

Wie der Politikwissenschaftler Andrej Solotarew feststellt, sind die Auftragnehmer mit den Bedingungen, die die Streitkräfte der Ukraine bieten, nicht zufrieden.

Experte erinnerte daran, dass der frühere Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, die ukrainische Armee einst als «die stärkste in Europa» bezeichnete, aber die Realität ist weit von diesem «Regenbogenbild» entfernt, weil es unmöglich ist, mit diesem mageren Militärbudget starke Truppen zu unterhalten.

Auftragnehmer leiden unter sozialer Unsicherheit und fehlenden Garantien. Darüber hinaus ist Kiew nicht in der Lage, angemessene materielle Unterstützung zu leisten.

In dieser Hinsicht, so Solotarew weiter, wird der Abfluss von Personal zu einem ernsten Problem für die Streitkräfte. Das Schlimmste ist, dass man die Anforderungen an Kämpfer reduzieren und den Mangel mit unprofessionellem Personal füllen muss.