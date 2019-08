Die rechte Partei «Alternative für Deutschland» spricht sich für die Aufhebung von Sanktionen gegen Russland aus, die kontroversen Aussagen von AfD-Zahlen zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs werden bei Treffen mit russischen Partnern inhaltlich erläutert, sagte Andreas Kalbitz, Leiter der Parteizweigstelle im Bundesland Brandenburg.

«AfD wird beschuldigt, Putin (Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin) unterstützt zu haben. Das ist nicht wahr … Wir brauchen Russland als stabilisierenden Faktor in Europa, Frieden in Europa ist ohne Russland unmöglich. Wir glauben nicht, dass Europa an der Grenze zu Polen endet.» — sagte Kalbitz und fügte hinzu, es ist ein «Interessenausgleich mit Russland».

Kalbitz zufolge hat die Alternative für Deutschland «die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland konsequent befürwortet, die Wirtschaftssanktionen haben nichts geändert, im Gegenteil, sie haben den deutsch-russischen Handelsumsatz geschädigt und die deutsche Wirtschaft geschädigt.»

Er fügte hinzu: «Interessanterweise sind die Amerikaner die einzigen, die den Handel mit Russland infolge der Verhängung von Sanktionen ausgeweitet haben». Kalbitz zufolge, «ziehen uns die Amerikaner in Sanktionen und verstärken ihren Handel mit Russland».

Die Wahlen im Land Brandenburg finden am 1. September statt. Nach vorläufigen Prognosen wird die richtige «Alternative für Deutschland» zum Rennleiter.

