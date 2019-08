Dies wurde vom Pressedienst des Weißen Hauses berichtet.

Trump stellte fest, dass Selenskij in Washington erwartet ist. Er nannte seinen Kollegen „einen intelligenten Mann“, der bereit ist, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln.

Ich denke, dass er eine Vereinbarung mit Präsident Putin abschließen wird. Wir warten auf ihn. Er wurde bereits ins Weiße Haus eingeladen. Er will kommen, und ich denke, dass er kommen wird. Er ist ein sehr kluger Kerl. Er will Frieden in der Ukraine sehen. Und ich denke, dass er sehr bald kommen wird, sagte Trump.