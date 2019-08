Am Dienstag, dem 13. August, hat das Feuer im Zentrum von Draguignan begonnen.



Es wurde von France Blue gemeldet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr, nachdem sich zwei Personen weigerten, der Polizeikontrolle zu entgehen.

Erinnern wir uns, am 3. August eröffnete ein Mann mit einem Gewehr das Feuer in einem Walmart-Geschäft in der Stadt El Paso in Texas nahe der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Er tötete 20 Menschen und verletzte 26 Menschen. Danach ergab er sich der Polizei.

Darüber hinaus fanden Schießen in der amerikanischen Stadt Dayton, Ohio, statt. 10 Menschen sind getötet. Augenzeugen zufolge eröffnete der Mann das Feuer, nachdem er die Bar nicht betreten hatte.

Метки по теме: Draguignan