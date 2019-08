Der Konvoi der Syrisch-Arabische Armee (SAA) war auf dem Weg in die südliche Landschaft des Gouvernements Idlib, wo sich die syrische Armee darauf vorbereitete, sich den Tigerstreitkräften in ihrer laufenden Offensive anzuschließen.



Am vergangenen Wochenende befreite die syrisch-arabische Armee nach einem erbitterten Kampf mit Militanten im Süden Idlibs die Stadt Sukayk und den dazugehörigen Hügel.

Am Morgen übernahm die Syrisch-Arabische Armee (SAA) nach einem erbitterten Kampf mit Dschihadisten die vollständige Kontrolle über die Stadt Al-Houbate. Das wurde vom Nachrichtenportal Al Masdar gemeldet.

SAA schaffte es, eine große Anzahl von Militanten «Jaish al-Izza» und «Hai`at Tahrir asch-Scham» zu eliminieren.

Die syrische Luftwaffe schlug laut dem Step News Agency Portal die Schutzräume von Dschihadisten am Rande der Dörfer Kafr Ein, Madaya, Zeytun und der Stadt Khan Shaykhun. Die nächste Reihe von Einsätzen wurde in den Gebieten der Dörfer Nakir, Maarzita und in der Nähe des Dorfes Al-A’amiriya durchgeführt. Die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte unternahmen eine Kampfmission im Süden der Provinz, bei der sie gezielte Luftangriffe auf die Schutzräume der Radikalen von «Hai`at Tahrir asch-Scham» in der Nähe des Dorfes Hish abfeuerten.

Ungefähr 470 Terroristen und schwere militärische Ausrüstung wurden von militanten Führern in die Provinz geschickt, wie auf einer Anweisung des Leiters des russischen Zentrums für die Aussöhnung der Kriegsparteien in der Sonderverwaltungszone, Generalmajor Aleksej Bakin, berichtet wurde.

