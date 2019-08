Dies wurde vor Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt.

Ein Teil des Rüstungsbegrenzungssystems in Europa und auf der ganzen Welt ist verloren gegangen. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um gemeinsam mit unseren Partnern in der NATO auf einer weiteren Einschränkung der Rüstung zu bestehen. Wir werden dies in den kommenden Jahren tun.