Pakistan beantragte eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Entscheidung Indiens, den besonderen Verfassungsstatus von Jammu und Kaschmir abzuschaffen.

Es berichtete Reuters unter Berufung auf einen Brief des pakistanischen Außenministers Shah Mehmood Qureshi.

«Wenn Indien beschließt, wieder auf den Einsatz von Gewalt zurückzugreifen, wird Pakistan gezwungen sein, aus Selbstverteidigungsgründen mit all seinen Fähigkeiten zu Antworten», sagte Qureshi in einem Brief und wies darauf hin, dass Pakistan ein treffen des un-Sicherheitsrats «unter Berücksichtigung der gefährlichen Auswirkungen der Handlungen Indiens» fordert.

Der polnische Außenminister, der im August den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat innehat, Jacek Chaputović, bestätigte den Journalisten den Erhalt des Schreibens. Er erklärte auch, dass der UN-Sicherheitsrat «diese Frage erörtern und eine angemessene Entscheidung treffen wird».

Die indische Regierung hat am 5. August beschlossen, den Sonderstatus der Bundesstaaten Jammu und Kashmir zu streifen. Die Regierung des Landes hat mit dem Transfer von Tausenden von Truppen in die Region begonnen.

Pakistan hat daraufhin seine diplomatischen Beziehungen zu Indien abgebaut. Das Nationales Sicherheitskomitee Pakistans hat auch beschlossen, alle bilateralen Abkommen mit Indien zu überprüfen.

