«Wir streben keinen Regimewechsel an, Präsident Abbas ist der Führer der Palästinenser, deshalb hoffen wir, dass er an den Tisch (der Verhandlungen) kommt».

Der Sonderbeauftragte von Präsident Donald Trump, Jason Greenblatt, sagte am Montag gegenüber Bloomberg TV.

«Dieser Konflikt wird nur durch direkte Verhandlungen zwischen den Parteien gelöst», sagte Greenblatt. «Nicht die Vereinigten Staaten, die Europäische Union oder die Vereinten Nationen sollten eine Lösung für diesen Konflikt fordern».

Greenblatt fügte hinzu: «Wir hoffen wirklich auf eine Fortsetzung oder eine mögliche Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde».

Gleichzeitig machte Greenblatt klar, dass die USA keine Geschäfte mit der Hamas machen würden.

In der Zwischenzeit muss Präsident Trump laut Greenblatt noch entscheiden, wann er seinen Friedensplan des Jahrhunderts vorlegen muss — vor oder nach den israelischen Wahlen vom 17. September.

Der leitende Berater von Greenblatt und Trump (und sein Schwiegersohn) Jared Kushner arbeiten seit zwei Jahren an ihrem Friedensvorschlag. Wie üblich gab Greenblatt nicht bekannt, wie der politische Teil des Plans aussehen würde. Kushner stellte im vergangenen Juni die wirtschaftliche Komponente des Projekts vor und forderte eine Investition von 50 Milliarden US-Dollar in die Palästinensische Autonomiebehörde, Jordanien und Ägypten. PA boykottierte Konferenz in Bahrain.

Метки по теме: Donald Trump; Jason Greenblatt; Mahmud Abbas