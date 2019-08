Am Dienstag in Genf befasste sich der Ausschuss der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Rassendiskriminierung in seinen offiziellen Erklärungen und Schulbüchern mit der Aufstachelung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu Hass und Antisemitismus.

«In einer Reihe von Berichten der Palästinensischen Autonomiebehörde waren antisemitische und antiisraelische Vorurteile und die Aufstachelung zu Hass bemerkenswert, insbesondere in den [palästinensischen] Medien und in den Reden von Regierungsbeamten. Kann der PA-Vertragsstaat eine Erklärung zu diesem Thema abgeben?», fragte Komiteemitglied Chinsung Chung aus Südkorea. Sie wurde auch von Komiteemitglied Silva Albuquerque unterstützt, die sagte, sie hat Informationen über solche Inhalte sogar in Schulbüchern erhalten .

Die Palästinenser antworten, dass eine solche Anstiftung zum Hass «bedauerlich» ist. Sie fügten hinzu, dass «wir keinen unserer Bürger aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder seines Geschlechts diskriminieren. Wir sind ein Staat, der versucht, seinen Weg zu finden und seine Gesetze noch formuliert».

Heute, am 14. August, wird das UN-Treffen fortgesetzt. Gegenstand der Diskussion wird die Diskriminierung in den Gebieten A und B im Westjordanland und im Gazastreifen sein.

