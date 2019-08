Die amerikanische Regierung hört jedoch nicht auf, sich vor dem Hintergrund der Massenproteste in Hongkong zu deklarieren und greift damit in die Innenpolitik Chinas ein.

Es wurde am Mittwoch, dem 14. August, im chinesischen Außenministerium bekannt gegeben und für die RIA «Novosti» eine Stellungnahme zur Veröffentlichung von US-Präsident Donald Trump in einem sozialen Netzwerk abgegeben. Trump schrieb, dass Peking die Streitkräfte an die Grenze zu Hongkong verlegt habe und forderte außerdem, «ruhig zu bleiben und in Sicherheit zu sein».

«Wir haben wiederholt unseren Standpunkt zu solchen Maßnahmen zum Ausdruck gebracht. Die Ereignisse in Hongkong betreffen ausschließlich die inneren Angelegenheiten Chinas. Wir fordern die Vereinigten Staaten erneut auf, sich nicht mehr mit den Geschehnissen in Hongkong zu befassen», erklärte die diplomatische Vertretung des Landes.

Wie News Front zuvor berichtete, kritisierten die amerikanischen Medien in einem Versuch, die «Farbrevolution» in Hongkong zu rechtfertigen, ähnliche Ereignisse, die sich einst in Georgien und der Ukraine abspielten. Die Washington Post behauptet, dass «Einwohner von Hongkong einige illusorische Ideale nicht verteidigen».

Es ist erwähnenswert, dass die Demonstranten in Hongkong gegen die Gesetzesvorlage waren, die es den lokalen Behörden ermöglichte, Kriminelle, die gegen die Gesetze der VR China verstoßen, nach Peking auszuliefern. Auf Druck der Demonstranten haben die Behörden jedoch die Prüfung des Gesetzentwurfs von der Tagesordnung gestrichen, was nicht zur Beilegung der Situation beitrug. Gleichzeitig hat China wiederholt erklärt, dass die Ereignisse in Hongkong von Washington geplant wurden und darauf abzielen, die Situation zu destabilisieren.

