Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, gilt als «rachsüchtiger und unberechenbarer» Politiker, der «Despoten aus Shakespeares Werken» ähnelt. Wir müssen jedoch zugeben, dass er wie seine Vorgänger daran arbeitet, die amerikanische Hegemonie zu befriedigen.

Dies teilte der Journalist Jean-Pierre Robin in einem Artikel für die französische Ausgabe Le Figaro mit.

Der Autor erinnerte daran, dass die Dominanz der USA durch die Schaffung des Bretton Woods-Systems im Jahr 1944 gekennzeichnet war. Es machte den Dollar zur einzigen Währung der Welt, die in Gold umgewandelt werden konnte. Alle anderen Währungen wurden ebenfalls gegenüber dem Dollar angesetzt.

Im Sommer 1971 kündigte der damalige US-Präsident Richard Nixon jedoch an, die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold zu stoppen, da die Wirtschaft des Landes durch den Vietnamkrieg in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Ein solcher Schritt hat gezeigt, dass die Staaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Status einer politischen und wirtschaftlichen Supermacht erhielten, den «Regeln des globalen Finanzsystems, das sie selbst geschaffen haben», nicht mehr folgen könnten.

Eine solche beschämende Tatsache war für die US-Verbündeten ein weitaus größerer Schlag als für Amerika selbst, denn wie der damalige US-Finanzminister John Connally sagte: «Der Dollar ist unsere Währung und ihr Problem.»

Trotzdem dominiert die amerikanische Währung weiterhin, obwohl dies, wie Roben bemerkt, häufig auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass mehr als 800 US-Militärstützpunkte auf der ganzen Welt verstreut sind und der amerikanische «Atomschirm» Südkorea, Japan, Saudi-Arabien und Deutschland abdeckt.

Das alles hindert Trump zwar heute nicht daran, „Partner“, auch europäische, zu kritisieren. Gleichzeitig, so der Autor, könnte sich die Situation ändern, wenn die Europäische Union den politischen Willen hätte, sich in einem Bundesstaat zusammenzuschließen, der seine eigenen Interessen auf dem «globalen Schachbrett» verteidigen könnte.

Метки по теме: Dollar; Trump