Der neue Leiter des Verteidigungsministeriums der Republik Moldau beabsichtigt, den Dialog mit der Russischen Föderation im Bereich der Sicherheit wiederherzustellen

Dieser Dialog wurde absichtlich ausgesetzt, um die Situation in der Region «auf Wunsch von jemandem» zu verschärfen, sagte Pavel Voicu

Der neue Leiter des Verteidigungsministeriums der Republik Moldau, Pavel Voicu, beabsichtigt, den 2013 unterbrochenen Dialog mit russischen Kollegen im Bereich Sicherheit wieder aufzunehmen. Er sagte das während eines Briefings am Donnerstag und sprach über den Stand der Dinge in der Armee.

«Ich halte es für notwendig, den Dialog mit der Russischen Föderation wieder aufzunehmen. Er wurde absichtlich ausgesetzt, um die Lage in der Region auf Ersuchen einiger [im Westen] zu verschärfen», sagte Voicu.

Er wies darauf hin, dass eine solche Position nicht den Interessen der Republik Moldau entspricht. Erstens wurde der Export von Munition aus Militärlagern in Transnistrien, die vom Militär der Russischen Föderation geschützt werden, blockiert. «Seitdem wurde keine einzige Patrone aus Transnistrien entnommen. Wir wissen nicht, was dort vor sich geht, in welchem Zustand sich die Lager in Kolbasna befinden», sagte der Minister.

Voicu sagte, er hat sich mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu getroffen, der seiner Meinung nach Offenheit bewiesen hat. «Wir diskutierten die Möglichkeit, Inspektionen in Lagern durchzuführen, sowie die Möglichkeit, Verhandlungen über die Evakuierung und Beseitigung der gefährlichsten Waffen aufzunehmen», sagte der Minister. Gemäß ihm in der Russischen Föderation haben sie versprochen, eine Antwort auf diese Initiative im August zu geben.

In Militärdepots in der Nähe des Dorfes Kolbasna werden mehr als 20.000 Tonnen Munition gelagert, die nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus europäischen Ländern hierher gebracht wurden. Ihre Entsorgung und Beseitigung wurde von den Behörden der nicht anerkannten Republik blockiert, als sich die Beziehungen zwischen den beiden Ufern des Dnjestr verschlechterten. Heute stehen die Lager unter dem Schutz der Einsatzgruppe russischer Truppen.

