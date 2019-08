In der Idlib Deeskalationszone haben die Kämpfe seit mehreren Tagen kein Ende gefunden.

Die Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und Terroristen haben sich fortgesetzt, seit die Militanten Sukake im südöstlichen Teil der Provinz übergeben haben.

Die Offensive der syrisch-arabischen Armee am Vorabend zwang die Militanten der Terroristengruppe «Haiʾat Tahrir asch-Scham» *, sich an ihrem Hauptaußenposten in Khan Sheikhun niederzulassen. Die Dschihadisten versuchten mehrmals, die Initiative in der Schlacht zu ergreifen, der Vormarsch der SAA stoppte dies jedoch nicht und Regierungstruppen befreiten mehrere Siedlungen.

Gleichzeitig stoßen russische und syrische Flugzeuge gegen terroristische Orte in der Nähe von Tell Rai und At-Taman im Süden von Idlib. Die Luftunterstützung ermöglichte es den Bodentruppen der Sonderverwaltungszone, die Militanten aus Abdin und Madaya zu vertreiben.

Die Militanten von «Haiʾat Tahrir asch-Scham» wiederum eröffneten das Feuer mehrerer Raketenwerfer und Artilleriesysteme auf die am Vortag befreite Siedlung Tell Yaas sowie auf die Positionen der Regierungstruppen in Sukeyk. Der Beschuss zerstörte den CAA-Panzer.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

