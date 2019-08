Laut Angaben von Aktivisten ist einer der Angestellten der US-Justizvollzugsanstalt am Mittwochabend vor dem Eingang des Internierungslagers in Rhode Island in eine Gruppe von Demonstranten gefahren und hat mehrere Personen verletzt.



Hunderte von Demonstranten versammelten sich im Internierungslager des Einwanderungs- und Zollkontrollzentrums in Rhode Island, und Dutzende von Demonstranten blockierten den Parkplatz des Zentrums. Der Protest wurde von «Never Again Action», einer jüdischen Organisation, die gegen die Einwanderungspolitik der USA protestierte, organisiert.

Gegen 21.45 Uhr fuhr ein schwarzer Kleintransporter mit einer Geschwindigkeit von 10-15 Meilen pro Stunde in eine Gruppe von 30 Personen, die hintereinander saßen und den Durchgang zum Isolatorparkplatz versperrten. «Die Menge schrie, als ein Lastwagen mehrere Menschen traf und einige niederstieß», geht es in der «Never Again Action» Erklärung. Ein Polizist setzte Pfefferspray gegen Demonstranten, die sich weigerten, sich zu rühren ein.

