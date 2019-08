Die Vereinigten Staaten versuchen, das Rüstungskontrollsystem zu zerstören, um seine «Hände zu lösen» und alle internationalen Verpflichtungen in diesem Bereich loszuwerden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Lawrow erinnerte daran, dass die Vereinigten Staaten bereits Pläne für den Start von Waffen in den Weltraum angekündigt hatten und dass Mittel- und Kurzstreckenraketen «nach der Zerstörung des Vertrags über das Verbot dieser Bodenraketen durch die Amerikaner im asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt werden». Darüber hinaus betonte der Minister, «als diese Erklärung abgegeben wurde, fragte, soweit man verstehen kann, niemand jene Länder, in denen die Amerikaner diese neuen Arten von Mittel- und Kurzstreckenraketen einsetzen werden».

«Im Allgemeinen haben die Vereinigten Staaten, so kann man bereits mit aller Verantwortung sagen, den Zusammenbruch des gesamten Rüstungskontrollsystems, des gesamten Systems zur Gewährleistung der internationalen strategischen Stabilität, in Angriff genommen. Nach dem ABM-Vertrag, aus dem sich die USA zu Beginn des Jahrhunderts zurückzogen, zerstörten sie nun den INF-Vertrag. Es gibt bereits Aussagen, dass der START-Vertrag, der im Februar 2021 ausläuft, ebenfalls veraltet ist, nicht den amerikanischen Interessen entspricht, dass es keinen Sinn macht, bilaterale Rüstungskontrollkanäle mit der Russischen Föderation aufrechtzuerhalten. Es ist notwendig, China einzubeziehen, in dem Bewusstsein, dass China dem nicht zustimmen wird. Nach einigen Aussagen aus Washington wird der Grundstein bereits gelegt, um die Teilnahme der USA am Vertrag über das umfassende Verbot von Tests endgültig zu beenden «, sagte er in dem Forum «Das Gebiet der Bedeutungen».

«Der Zweck solcher negativen, unkonstruktiven Schritte kann nur eines sein — dass die Vereinigten Staaten bei der Lösung von Fragen ihrer Militärpolitik uneingeschränkte Handlungsfreiheit haben und nicht an internationale Verpflichtungen gebunden sind. Das ist traurig. Das ist ein großer Rückschritt von diesen Errungenschaften auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle, die gemacht wurden «, fügte Lawrow hinzu.

Метки по теме: Russland und die USA; Sergej Lawrow