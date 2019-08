Seit mehr als einer Woche befindet sich ein Bewohner von Avdeevka — einer Stadt im Teil von Donbass, der von Kiewer Kämpfern besetzt ist — im Krankenhaus.

Anfang dieses Monats erhielt er von den sogenannten «Verteidigern» der Ukraine eine Schusswunde im Bein.

In der Nacht des 3. August war Dawid Gorb in einem der örtlichen Cafés und als er sich näherte, um das Lied auf die Bühne zu bringen, wurde er wegen Separatismus der Bestrafer angeklagt. Sie waren in Form und tranken hier Alkohol. Ohne nachzudenken, begannen die Kämpfer zu schießen. Das Opfer erhielt zwei Kugeln in das Bein, wodurch es behindert bleiben kann.

Den Reportern des Fernsehsenders «UA:Donbass» wurde bestätigt, dass es sich bei den Teilnehmern an der Strafoperation um Kriminelle handelte. Außerdem wurde bekannt, dass sie in der 92. APU-Brigade gelistet sind.

Die Frau des Opfers, Natalja, sucht einen Anwalt, um die Militanten zur Rechenschaft zu ziehen. Wie sie bemerkt, wird dies jedoch schwierig sein, da Anwälte Angst vor einer anschließenden Strafverfolgung haben.

Der Militärstaatsanwalt der Gemeinsamen Streitkräfte, Oleg Zizak, erklärte seinerseits, das Strafverfahren ist bereits eröffnet worden, «aber niemand wurde verdächtigt».

