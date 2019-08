Der amerikanische Staatschef setzt seine Zuversicht auf persönliche Beziehung mit dem russischen Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump glaubt, sehr gute persönliche Beziehungen mit russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgebaut zu haben.

Dies wurde am Mittwoch, 14. August, vom Nationalen Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten John Bolton in einem Interview mit The Voice of America gesagt, Auszüge aus denen der Journalist Jeff Seldin auf Twitter zitierte.

Ich denke, Präsident Trump glaubt, dass er eine sehr gute persönliche Beziehung mit Wladimir Putin hat, sagte Bolton.

Laut dem Berater, gibt es zweifellos viele Probleme, bei denen sie Uneinigkeiten haben, aber Trump hofft, dass seine persönliche Beziehung mit Putin zu etwas mehr führen wird.

Wir erinnern daran, dass Putin und Trump am 31. Juli ein kurzes Telefongespräch führten, in dem der US-Präsident anbot, Russland bei der Bekämpfung von Waldbränden in Sibirien zu helfen.

Das letzte Treffen der Präsidenten beider Länder fand im Juni auf dem G20-Gipfel in Japan statt.

