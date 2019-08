Die Welt muss aufhören, die Albaner als ein Volk wahrzunehmen, das religiöse Widersprüche im Interesse der nationalen Einheit überwunden hat.

Dies wurde vom serbischen Experten für islamischen Fundamentalismus, Doktoranden der Fakultät für Politikwissenschaften in Belgrad Milan Wukelitsch gesagt. Er kommentierte einen aktuellen Bericht der Militärakademie und des Anti-Terror-Zentrums insbesondere für NewsFront.

Es ging um die Bildung der albanischen Kampfeinheit in Syrien, in der Provinz Idlib, die die «letzte Säule des Dschihad» in diesem Land bleibt.

«Die im amerikanischen Bericht erwähnte Kampfeinheit Jamati Alban ist Teil der Organisation Haiʾat Tahrir asch-Scham (HTS). Sie besteht aus Albanern, hauptsächlich aus Kosovo und Metohija und Mazedonien. An der Spitze steht der 42-jährige Abdul Jasсhari, als Abu Qatada al-Albani bekannt.

Jasсhari ist in dschihadistischen Kreisen weithin bekannt und ist Militärberater von Abu Muhammad al-Golani, dem ehemaligen Führer von Al-Nusra und dem derzeitigen Führer der HTS. Er ist ein Bürger Nordmakedoniens und setzt sich für den Aufbau einer Zusammenarbeit mit der Hurras al-Din-Bewegung, dem Al-Qaida-Schnitt, ein. Im November 2016 erklärte die US-Regierung Jasсhari zu einem der meistgesuchten Terroristen der Welt, sagte Wukelitsch.

403 Personen reisten aus der Provinz Kosovo und Metohija in den Nahen Osten ab, darunter Frauen und Minderjährige. 107 Militante kamen aus Albanien, 207 aus albanisch besiedelten Gebieten Nordmakedoniens.

Wukelitsch merkt an, dass der Grund für diese „Explosion“ die Ausbreitung radikaler islamischer Bewegungen unter der muslimischen (albanischen) Bevölkerung im ‘Kosovo’ ist.

Albanische Muslime fühlen sich wie andere Militante von der wahhabistischen oder neosalafistischen Sichtweise des Islam angezogen. Der Wahhabismus entwickelt sich unter Albanern aktiv, insbesondere in Kosovo und Metohija. Albanischen Quellen zufolge, bekennen sich derzeit etwa 50.000 Kosovo-Albaner zu dieser radikalsten Form des Islam, so der Experte.

Der amerikanische Bericht wies auch darauf hin, dass Pristina eine loyale Gesetzgebung gegenüber Islamisten hat. Die durchschnittliche Haftdauer von Terroristen beträgt dreieinhalb Jahre, und 40% wurden bereits freigelassen.

