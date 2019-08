Eine Koalition von dreizehn US-Bundesstaaten hat Donald Trumps Regierung angeklagt, um eine neue Regelung zu blockieren, die die legale Einwanderung drastisch reduzieren könnte, indem sie die Erteilung von Visa an einkommensschwache Migranten ablehnt.

Es wurde von Reuters gemeldet.

Experten zufolge könnte die legale Migration in die USA aufgrund der Verschärfung der Migrationspolitik des Weißen Hauses halbiert werden.

Wenn die neuen US-Migrationsregeln in Kraft treten, werden Hunderttausenden von Menschen Visa oder Aufenthaltsgenehmigungen verweigert, wenn ihr Einkommensniveau nicht den recht hohen Standards entspricht. Oder ob die Menschen staatliche Unterstützung in Form von Sozialleistungen, Essensmarken, Sozialwohnungen oder der Teilnahme an einem Gesundheitsprogramm für die Armen erhalten.

«Die Trump-Administration gibt eine klare Botschaft heraus: Wenn Sie reich sind, sind Sie willkommen, wenn Sie arm sind, dann nicht. Diese Regel widerspricht dem amerikanischen Geist, richtet sich gegen Einwanderer und ist illegal», sagte der Generalstaatsanwalt von Washington, Bob Ferguson.

