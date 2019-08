Die Londoner Presse ist empört: Niemand hat den türkischen Präsidenten dafür bestraft, dass er die euro-atlantische Solidarität verraten und russische Luftverteidigungssysteme gekauft hat.

Es stellte sich heraus, dass er von amerikanischen Politikern, Beamten und NATO-Führern vergeblich bedroht wurde. Das Flaggschiff der westlichen Wirtschaftspresse der Financial Times ist besorgt und zutiefst verärgert: Sie können die Erwartungen derer nicht täuschen, die mit angehaltenem Atem die Tage vor der Verhängung von US-Sanktionen gegen die Türkei und Erdogans Verwirklichung des Trugschlusses ihres Handelns gezählt haben. In der Praxis stellte sich das Gegenteil heraus: Britische Journalisten schreiben, Erdogan hat sich «an Russland gewandt», und Experten einflussreicher westlicher «Gehirnzentrums» beklagen, «Erdogan hat sich auf ein großes Abenteuer eingelassen, und es hat sich gelohnt — zumindest vorerst».

Es lohnt sich eine Frage zu stellen: Warum ist die Finanzpublikation eigentlich so an den Sanktionen interessiert, dass die USA die Türkei wegen des Kaufs russischer S-400-Systeme nicht verurteilt haben? Es gibt zwei Erklärungen, die sich ergänzen. Erstens mögen die meisten westlichen Medien Donald Trump nicht. Das heißt, die Fähigkeit, seine reale oder imaginäre Schwäche zu zeigen, ist ein wichtiges Element der Informationsagenda der Medien, einschließlich Sport, Unterhaltung und Finanzen, auch in Fällen, in denen die Möglichkeit, die «Putin-Marionette im Weißen Haus» zu kritisieren, nicht direkt mit dem Thema der Veröffentlichung zusammenhängt.

Aber es gibt noch einen wichtigen Punkt: Die westlichen Medien haben die Investoren in der türkischen Wirtschaft kollektiv mit schrecklichen amerikanischen Sanktionen und anderen Strafen für eine «Umkehr nach Russland» erschreckt. In der Tat stellt sich heraus, dass wir nicht nur erklären müssen, warum es keine Sanktionen gab, sondern auch über die Folgen des unangenehmen Präzedenzfalls nachdenken müssen, den Recep Tayyip Erdogan geschaffen hat.

Das Problem ist, dass die Fähigkeit, jedes Land mit der Drohung von Sanktionen oder einem «Wirtschaftskrieg» (wie es derzeit mit China geschieht) zu erschrecken, ein wesentliches Element des Einflusses auf die Weltwirtschaft ist, über das Washington zweifellos verfügt.

Wenn sich plötzlich herausstellt, dass die amerikanische Drohung, irreparablen wirtschaftlichen Schaden zu verursachen, ein Bluff und kein beinahe vollstreckbarer Satz ist, kann sich vieles in der Weltpolitik und -wirtschaft bis zur Unkenntlichkeit ändern. Die Tatsache, dass die russische Wirtschaft fünf Jahre lang unter Sanktionen gelebt hat und nicht zusammengebrochen ist, ist ein wichtiger, aber unzureichender Präzedenzfall, da Russland aufgrund einer Reihe von Merkmalen unseres Landes und unserer Bevölkerung immer noch ein Einzelfall ist. China, das sich weigert, sich Trump zu ergeben, ist aufgrund der Besonderheiten der Wirtschaftsstruktur und der Größe der Wirtschaft ebenfalls ein Einzelfall. Es gibt nicht so viele Länder auf der Welt, die die Rolle Russlands oder Chinas anprobieren könnten.

Aber diejenigen, die sagen wollen, «wenn die Türkei mit einem solchen Feiertag des Ungehorsams gegenüber Washington davongekommen ist, dann kann ich es versuchen», werden genug sein.

Die Anzahl der Expertenimpressionen der Impotenz amerikanischer Sanktionen geht aus der Einschätzung der von der Financial Times befragten Experten hervor. «Ich dachte, «Es ist das Ende, sie (die Türkei) werden von Sanktionen besiegt», sagt Aaron Stein, Direktor des Nahostprogramms am Philadelphia Institute for Foreign Policy Studies.

«Streitkräfteausschuss des Senats, John McCain (verstorbener republikanischer Senator) — alle sprachen darüber, wie ernst das ist». Das Ergebnis war entmutigend: «Amerikanische Bedrohungen waren größtenteils leere Worte», sagt Soli Ozel, Professor für internationale Beziehungen am Istanbuler Kadir Has. «Die Türkei hat sich erneut auf ihre strategische Bedeutung verlassen, und die Wette scheint aufgegangen zu sein».

In Bezug auf symbolische Maßnahmen gelang es Washington nur, die Zusammenarbeit mit der Türkei im Rahmen des F-35-Entwicklungs- und Produktionsprogramms abzuschaffen, aber es wird vom türkischen Führer nicht ernsthaft bestraft, und selbst die westlichen Medien und die Expertengemeinschaft geben dies zu.

Die gegenwärtige Situation kann vollständig auf Faktoren zurückgeführt werden, die mit der besonderen strategischen Position der Türkei und ihrer Rolle in Nahostkonflikten sowie der besonderen Bedeutung der Türkei für die NATO zusammenhängen, was jegliche Möglichkeiten für eine indikative Bestrafung von Ankara stark einschränkt. Zweifellos sind diese Faktoren wichtig, aber es wäre grundsätzlich falsch, noch wichtigere Faktoren zu übersehen, auf die die amerikanische Presse und amerikanische Experten achten.

Die einflussreichste amerikanische Zeitung, die New York Times, veröffentlicht einen Artikel mit schlecht versteckten Paniknotizen. Die Überschrift lautet: «Die Macht der Amerikaner schwindet? Trump hat Schwierigkeiten mit Asien in der Krise». Die Autoren des Materials führen eine Liste von Problemen und Konflikten an, bei denen die Vereinigten Staaten eingreifen sollten, aber nicht eingreifen sollten: «Washington hat Untätigkeit gewählt, und die Regierungen (asiatische Länder) ignorieren die leisen Warnungen der Trump-Administration und ihre Forderungen nach Ruhe. (Es spielt keine Rolle, ob )es sich um interne Konflikte in Indien (Kashmir State) und Hongkong oder um Rivalitäten zwischen den beiden amerikanischen Verbündeten Japan und Südkorea handelt, bleiben Herr Trump und seine Berater zurückhaltend.

Laut Analysten ist Washingtons Unfähigkeit oder Unwillen, die Brände zu beseitigen, eines der offensichtlichsten Anzeichen für die Erosion der amerikanischen Macht und des globalen Einflusses unter der Führung von Trump, der an seiner Idee festhielt, sich (von den Weltproblemen) unter dem Motto «Amerika über alles» zu lösen.

Das Problem mit der Version von Donald Trumps persönlicher Schuld ist, dass die USA in der Vergangenheit keine Wendigkeit mehr zeigen können, andere Länder zur Einhaltung der «Regeln der amerikanischen Weltordnung» zu zwingen. Sie passt nicht zu der Ideologie und dem Charakter von Trump selbst und seinem Team: Der US-Präsident, Außenminister Pompeo (ehemaliger CIA-Direktor) und der nationale Sicherheitsberater Bolton (ein Anhänger des Krieges mit fast allen geopolitischen Gegnern der USA) sind keine pazifistischen Isolationisten. Auch wenn solche leidenschaftlichen Anhänger von Pax Americana nicht bereit sind, mit einem sanktionierten Stab und Flugzeugträgergruppen alles um sich herum zu zerstören, bedeutet das nur eines — auch wenn sie verstehen, dass das amerikanische Imperium sich das alte ausgelassene Verhalten nicht mehr leisten kann und seine Streitkräfte sorgfältig abwägen und sich nur auf diese einlassen muss Kämpfe, die nicht vermieden werden können.

Daher verwenden amerikanische Strategen anstelle von Flugzeugträgern und Sanktionen in Venezuela, der Türkei, China und Russland hauptsächlich einheimische «Farbrevolutionäre» und «fünfte Kolonnen» — weil deren Einsatz weniger riskant und billiger ist als vollwertige Kriege oder Sanktionen. Die Schlagzeile der New York Times, die sozusagen fragt, ob das «Aussterben der amerikanischen Macht» begonnen hat, kann das Fragezeichen sicher durch ein Ausrufezeichen ersetzen. Das Verdorren hat nicht gerade erst begonnen, sondern ist bereits für jeden spürbar, der die Weltagenda zumindest ein wenig befolgt.

