UNO fordern weiterhin alle Konfliktparteien nachdrücklich auf, medizinisches und humanitäres Personal zu schützen und zu respektieren.

Bei einem Luftangriff im Nordwesten Syriens kamen fünf humanitäre Helfer, darunter ein Sanitäter, ums Leben. Das teilte der offizielle Vertreter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Stephane Dujarric, am 16. August mit.

Ihm zufolge wurde der Krankenwagen, in dem sich Menschen befanden, am Mittwoch im Süden der Provinz Idlib vollständig zerstört.

«Die Vereinten Nationen fordern alle Konfliktparteien nach wie vor nachdrücklich auf, medizinisches und humanitäres Personal, deren Fahrzeuge, Ausrüstung und Eigentum sowie Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht zu respektieren und zu schützen», sagte Dujarric.

Der Vertreter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen sagte auch, dass die Zivilbevölkerung weiterhin durch Explosionen in ganz Syrien bedroht ist, in dessen Nordwesten sich ein bewaffneter Konflikt befindet. Nach Angaben von S. Dujarric leben mehr als 10 Millionen Syrer in Gebieten, die mit nicht explodierten Kampfmitteln kontaminiert sind.

Метки по теме: Stephane Dujarric; Syrien; UNO