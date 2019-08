Die Militanten waren trotz ihrer Tapferkeit gezwungen, die Stadt zu verlassen und in die umliegenden Dörfer zu ziehen.



Und das ist der Morgen des nächsten Tages, aufgenommen vom Dorf Habit. Die Militanten waren trotz ihrer Tapferkeit gezwungen, die Stadt zu verlassen und in die umliegenden Dörfer zu ziehen. Die Stadt wurde während der Kämpfe schwer beschädigt. Heute ist es absolut ungeeignet, darin zu leben. Die Frage stellt sich natürlich: Was für war Habit wichtig, dass sich die Militanten an ihn klammerten und die SDF es so eilig hatte, ihn zu erobern? Die Antwort ist einfach: Das ist ein gutes Sprungbrett für den Angriff auf den berüchtigten Khan Sheikhun, bei dem vor zweieinhalb Jahren mit Unterstützung der HTS-Militanten eine Provokation weißer Helme stattfand, bei der angeblich chemische Waffen zum Einsatz kamen und anschließend ein Raketenangriff auf mehrere Ziele in Syrien abgefeuert wurde.

Heute sind die SDF-Einheiten 4 km von Khan Sheikhun entfernt.Jetzt ist es von der Spitze der Syrer ganz klar sichtbar. Nun stellt sich die Frage, ob die syrische Armee die Stadt selbst angreifen oder einfach blockieren wird und dabei drei Siedlungen der Militanten HTS-Khan Sheikhun, Kafer Zeta und Latamna in den Kessel bringt. Und die zweite Frage betrifft die Entscheidung der Militanten … entweder bleiben sie bei der Verteidigung dieser «Bewohner» und sie werden definitiv sterben oder gefangen genommen werden. Oder sie werden weg gehen und diese und die «Bewohner» neben sich lassen, um die Umwelt und die nachfolgenden Probleme zu vermeiden. Die kommenden Tage werden Antworten auf diese Fragen geben.

Video zur Verfügung gestellt von Kriegsberichterstatter aus Syrien Oleg Blochin

