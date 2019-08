Warschau räumt ein, dass es zusammen mit Washington und London die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz gewährleisten wird.

Die Situation in der Region eskalierte nach einer Reihe von Tanker Zwischenfällen.

Polen ist bereit, die von den USA initiierte internationale Flottenmission zu unterstützen, um die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu gewährleisten. Die Situation in der Region «erfordert eine Antwort», sagte der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz am Donnerstag, dem 15. August, in einem Interview mit dpa. Er erlaubte eine «bestimmte Art von Unterstützung» aus Warschau, gab jedoch nicht an, um welche Art es sich handelte.

Zuvor war das Vereinigte Königreich der US-Initiative beigetreten. Deutschland wiederum weigerte sich, an der Mission teilzunehmen, da es die Strategie des maximalen Drucks auf den Iran für falsch hält. «Wir wollen keine militärische Eskalation, wir werden weiterhin für diplomatische Schritte eintreten», sagte Bundesaußenminister Heiko Maas.

Czaputowicz kritisierte die Haltung einiger europäischer Partner gegenüber den Vereinigten Staaten. Das offizielle Warschau ist der Ansicht, dass die EU «offener für die Argumente der amerikanischen Seite sein sollte». Meinungsverschiedenheiten zwischen der EU und den USA werden sich sowohl auf Polen als auch auf Mitteleuropa nachteilig auswirken, betonte der Leiter des polnischen Außenministeriums. «Wir versuchen, die transatlantische Union zu erhalten und Brücken zu bauen», sagte er.

Tankerangriff im Golf von Oman

Seit die USA 2018 von einem internationalen Abkommen mit Teheran über das iranische Atomprogramm zurückgetreten sind, haben sich die Konflikte in der Golfregion verschärft. Mitte Juni wurden zwei Tanker in internationalen Gewässern in der Nähe der Vereinigten Arabischen Emirate und des Iran angegriffen, in denen die USA Teheran beschuldigten.

Zwischenfälle mit Tankern in Gibraltar und der Straße von Hormuz

Im Juli nahmen die Behörden von Gibraltar den Tanker Grace 1 fest, weil sie verdächtigten, iranisches Öl unter Verstoß gegen EU-Sanktionen nach Syrien transportiert zu haben. Zwei Wochen später verhafteten Kämpfer des iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarde den britischen Tanker Stena Impero in der Straße von Hormus und beschuldigten ihn, gegen die internationalen Schifffahrtsregeln verstoßen zu haben. Am 15. August hob der Oberste Gerichtshof von Gibraltar die Verhaftung von Grace 1 auf.

Метки по теме: der Straße von Hormuz; Jacek Czaputowicz; Polen