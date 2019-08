Russland behält sich das Recht auf Vergeltungsmaßnahmen im Falle des Einsatzes des US-Militärkontingents in Polen vor

Dies erklärte das Mitglied des Verteidigungsausschusses des Föderationsrates Franz Klintsevich in einem Interview mit der RIA Nowosti zu den Worten des polnischen Außenministers Jacek Czaputowicz.

Czaputowicz sagte früher, dass amerikanische Truppen, wenn sie in Polen stationiert würden, von Russland «zurückhaltender» wären als wenn sie nach Westeuropa geschickt würden. Der Minister äußerte die Hoffnung, dass während des bevorstehenden Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Polen Pläne, einige der amerikanischen Soldaten nach Osteuropa zu verlegen, präzisiert werden.

«Zuallererst ist die Frage selbst absurd. Warum» Russland zurückhalten «, indem wir Material und Humanressourcen dafür verschwenden und in unserem eigenen Land eine Atmosphäre der Psychose schaffen, wenn wir nicht einmal daran denken, auf gewaltsame Mittel zur Lösung einiger internationaler Probleme zurückzugreifen»- bemerkte Klintsevich.

Ihm zufolge wird die Umsetzung der Vorschläge des polnischen Außenministers die militärischen Spannungen in Europa verstärken, insbesondere im Zusammenhang mit dem jüngsten Rückzug der USA aus dem INF-Vertrag. «Zumal von der heutigen polnischen Führung alles zu erwarten ist, einschließlich der Zustimmung zum Einsatz der entsprechenden amerikanischen Raketen im Land. Sie könnten sogar selbst darum bitten», sagte der Senator.

«Ich denke, dass es in diesem Zusammenhang sinnvoll ist, daran zu erinnern, dass in der Geschichte der Beispiele die Dunkelheit mit den Versuchen Polens endete, eine ungewöhnliche Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Was Russland betrifft, sind wir für jede Entwicklung von Ereignissen bereit und lassen die Anwendung von Vergeltungsmaßnahmen aus.» — sagte Klintsevich.

Метки по теме: Franz Klintsevich; Jacek Czaputowicz; Polen