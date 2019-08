Die Verschärfung der Lage in der Region wurde hinter verschlossenen Türen diskutiert, danach wurden jedoch Erklärungen abgegeben.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Freitag, dem 16. August, eine geschlossene Sitzung über die Eskalation der Beziehungen zwischen Indien und Pakistan im Zusammenhang mit der Lage um den Staat Jammu und Kaschmir abgehalten. Es wurde vom UN-Pressedienst gemeldet.

Es wird angemerkt, dass das Kaschmir-Thema zum ersten Mal seit 50 Jahren im Sicherheitsrat erörtert wurde.

«Obwohl das treffen hinter verschlossenen Türen in New York stattfand, kam der ständige Vertreter der Volksrepublik China Zhang Yun nach der Rede zu den Journalisten aus dem Saal des Sicherheitsrats und forderte Indien und Pakistan auf, «auf einseitige Maßnahmen zu verzichten, die die Situation weiter verschlechtern könnten», die bereits «sehr angespannt und gefährlich» ist, berichtet die UNO.

Die Organisation erinnert daran, dass China die Sitzung des Sicherheitsrats einberufen hat, um auf eine Anfrage Pakistans am 13. August zu antworten.

«Das Kaschmir-Problem sollte im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und bilateralen Verträgen auf friedlichem Wege gelöst werden», betonte der chinesische Vertreter.

Im Gegenzug sagte die Vertreterin Pakistans, Maleeha Lodhi dem Presse, dass das Treffen «es ermöglicht habe, die Stimmen der Menschen aus dem besetzten Kaschmir zu hören … auf der höchsten diplomatischen Plattform der Welt».

«Die Tatsache des Treffens beweist, dass es ein internationaler Streit ist», sagte sie.

Lodhi fügte hinzu, dass Pakistan zu einer friedlichen Lösung des Problems bereit ist, und stellte fest, dass die Einberufung des Treffens Neu-Delhis Argumente in Bezug auf Kaschmir als «innere Angelegenheit» Indiens zunichte macht.

In wenigen Minuten ging auch der indische Botschafter Syed Akbaruddin zur Presse. Er betonte erneut, dass «die Fragen im Zusammenhang mit Artikel 270 der Verfassung Indiens die gesamte und vollkommen innere Angelegenheit Indiens sind».

«Die jüngsten Entscheidungen der indischen Regierung und unserer gesetzgebenden Institutionen zielen darauf ab, den Menschen in Jammu und Kaschmir eine verantwortungsvolle Regierungsführung und eine sozioökonomische Entwicklung zu ermöglichen», sagte Akbaruddin.

Er sagte auch, dass der Leiter der Problemregion bereits einen Aktionsplan angekündigt hat, der «die Region wieder normalisieren» werde.

«Indien setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Lage ruhig und friedlich bleibt. Wir halten uns an alle Vereinbarungen, die zu diesem Thema unterzeichnet wurden», versicherte er.

Gleichzeitig äußerte er, ohne den Namen des Landes zu nennen, «besondere Besorgnis darüber, dass ein Staat die Terminologie des Dschihad gegen Indien verwendet und Gewalt fördert, insbesondere gegen seine Führer», und fügte hinzu, dass alle Probleme zwischen Pakistan und Indien angegangen werden sollten beidseitig und friedlich.

Am 5. August beschloss die indische Regierung, Jammu und Kaschmir den Sonderstatus zu entziehen, was zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen Indien und Pakistan führte. Die Regierung des Landes hat mit dem Transfer von Tausenden von Truppen in die Region begonnen.

Pakistan hat daraufhin seine diplomatischen Beziehungen zu Indien abgebaut. Das pakistanische Nationale Sicherheitskomitee beschloss auch, alle bilateralen Abkommen mit Indien zu überprüfen.

