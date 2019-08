KCNA gibt nicht an, welche Waffen getestet wurden

Die DVRK führte am Freitag in Anwesenheit des Landesführers Kim Jong-un, der die Arbeit von Spezialisten der Verteidigungsindustrie lobte, einen weiteren Waffentest durch. Es berichtete die Zentrale Koreanische Nachrichtenagentur (KCNA) am Samstag.

Nach Angaben der Agentur war der Test erfolgreich. Gleichzeitig gibt die Agentur nicht an, welche Art von Bewaffnung getestet wurde, und schreibt nur in einem Fall über bestimmte «Geschossen». «Der oberste Führer zeigte sich sehr zufrieden, dass die Experten der Verteidigungsindustrie so schnell wie möglich neue Waffen entwickelt haben», sagte die Agentur.

Laut den Testergebnissen sagte Kim Jong-un auch, dass die Entwicklung neuer Waffen und die Verbesserung der Verteidigungstechnologien ein wichtiger Bestandteil der Gewährleistung der Souveränität der Republik ist.

Laut dem Komitee der Stabschefs der Republik Korea wurden am Freitag Starts im Bezirk Thonchon in der Provinz Gangwon-do durchgeführt. Laut Angaben der Kyodo-Agentur handelte es sich dabei um zwei ballistische Kurzstreckenraketen. Sie flogen etwa 230 km in Richtung Japanisches Meer, während die Flughöhe 30 km erreichte und die Höchstgeschwindigkeit 6,1 Mach oder mehr betrug.

Dies ist der sechste Start von Pjöngjang in den letzten drei Wochen und der achte seit Jahresbeginn.

Метки по теме: DVRK; Kim Jong Un