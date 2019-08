Die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, führte in ihrem persönlichen Facebook-Profil einen kleinen Exkurs in die Geschichte vor dem Hintergrund der Entscheidung durch, den Bewohnern von Hongkong die englische Staatsbürgerschaft zu verleihen.

Sacharowa erinnerte daran, dass London 1985 seine Besorgnis über die Ausstellung portugiesischer Pässe in Macau zum Ausdruck brachte. Der britische Innenminister Douglas Hurd «forderte die Regierung auf, Druck auf Lissabon auszuüben, um die Bereitstellung der portugiesischen Staatsbürgerschaft für die Bewohner von Macau zu beschränken».

Februar 2009 veröffentlichte der EU-Ausschuss der britischen Kammer der Herren eine Nachricht, in der er «seine Besorgnis über die Ausstellung russischer Pässe in Südossetien, Abchasien und in der Ukraine» sowie über die Erklärung des Präsidenten Russlands zum Ausdruck brachte, dass man «das Leben und die würde der Russischen Bürger schützen müsse, wo immer Sie sich befinden».

Am 10. Juli 2009 veröffentlichte der Verteidigungsausschuss des Unterhauses einen Bericht über den Georgienkonflikt, in dem geht es: «Russland hat den Separatismus in der Region durch die Verteilung von Pässen an die in Georgien lebenden Bürger aufgestachelt».

Am 25. April 2019 gab das Auswärtige Amt eine offizielle Erklärung ab, dass die Entscheidung der russischen Seite über ein vereinfachtes Verfahren für die Ausstellung russischer Pässe an Einwohner bestimmter Regionen der ukrainischen Regionen Lugansk und Donezk «die Sicherheit und Souveränität der Ukraine gefährdet und deren territoriale Integrität untergräbt». Laut London «berufen sich russische Beamte zur Rechtfertigung ihres Handelns auf humanitäre Gründe. Anstatt weitere Hindernisse für die Wiedereingliederung der Regionen in die Ukraine zu schaffen, sollte Russland die Vereinbarungen von Minsk einhalten».

«Und jetzt bitte ich, darauf zu achten! Am 13. August 2019 gab der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des britischen Unterhauses, ein einflussreicher Politiker der regierenden konservativen Partei, Tom Tugendhat, die Notwendigkeit bekannt, allen Bewohnern von Hongkong die vollwertige britische Staatsbürgerschaft zu verleihen», schreibt Marija Sacharowa.

