Menschen protestierten gegen US-Präsident Donald Trump, als er in der Arena in New Hampshire war



Während sich US-Präsident Donald Trump in der größten Arena in New Hampshire befand und nach den Wahlen 2016 seine erste Wahlkundgebung in diesem Schlüsselzustand des Kampfes abhielt, versammelten sich die Demokraten draußen und vertraten die Opposition gegen ihn und seine Politik.

Mehrere hundert Demonstranten versammelten sich im Hof der Arena der University of South New Hampshire und riefen: „Hey, hey, ho-ho. Donald Trump muss gehen».

Метки по теме: Anti-Trump-Protesten; New Hampshire