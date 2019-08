Ungefähr zweitausend Frauen in Mexiko-Stadt protestierten nach einer Reihe von Vorwürfen der Polizei gegen Vergewaltigung und sexuelle Gewalt gegen Frauen.

Anfang dieser Woche wurde ein Polizist festgenommen, der beschuldigt wird, einen jungen Mitarbeiter des Stadtmuseums vergewaltigt zu haben.

In einem anderen Fall sagte ein 17-jähriges Mädchen, dass vier Polizisten sie am 3. August in ihrem Streifenwagen vergewaltigten, nachdem sie die Party verlassen hatte.

Der Fall löste eine Welle der Empörung aus, nachdem die Stadtanwältin Ernestine Godoy vergangene Woche zugegeben hatte, dass die Beamten nicht angeklagt worden waren, weil Beamte darauf warteten, dass die Opfer die Täter identifizierten.

In einem anderen Fall, nur sechs Tage später, sagte ein 16-jähriges Mädchen, ein Polizist hat sie in einem Fotoarchiv in der Innenstadt vergewaltigt. Ein Polizist wurde letzte Woche festgenommen.

Zuerst war der Protest friedlich, aber dann begannen einige Demonstranten zu rudern. Sie brachen die Fenster der Polizeistation ein und zündeten den zweiten Stock an.

Dann ging die Menge zum nahe gelegenen Unabhängigkeitsdenkmal, dem symbolischen Zentrum der Stadt, und sprühte Farbe auf die Basis des Steindenkmals. Andere besiegten den Busbahnhof.

