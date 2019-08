Die Tatsache, dass der US-Präsident Donald Trump der Ukraine gegenüber ein hohes Maß an Gleichgültigkeit zeigt, kann für sie von Vorteil sein, da er im normannischen Format die Seite des russischen Führers Wladimir Putin einnehmen kann.

Gustav Gressel, leitender Forscher beim Europäischen Rat für internationale Angelegenheiten, sagte der ukrainischen Zeitung Segodnja.

Die Aussicht, das normannische Format auf Kosten der Vereinigten Staaten auszuweiten, könne dazu führen, dass Putin Kiews Schuld für die Störung der Minsker Abkommen nachweisen könne, und die Ukraine werde dann mit echten Problemen konfrontiert. Gressel erinnerte daran, dass Trump ein sehr unberechenbarer Politiker ist, daher ist es unmöglich, das Ergebnis seines Auftritts im normannischen Format vorherzusagen, so wie es aus Sicht des amerikanischen Politikers unmöglich ist, diese Rolle an den Vizepräsidenten oder eine andere Person zu delegieren.

«Die Änderungen im normannischen Format sind real, aber ich bin mir nicht sicher, ob dies eine gute Idee ist», betont der europäische Beamte und merkt an, dass nur Trumps Desinteresse an ukrainischen Angelegenheiten Kiew rettet. Darüber hinaus interessieren sich die Berater des amerikanischen Präsidenten, insbesondere John Bolton, nicht für die Situation in der «unabhängigen» Situation.

Der einzige, der in der ukrainischen Richtung in Washington arbeitet, ist der Sonderbeauftragte des US-Außenministeriums, Kurt Walker, aber er ist weit von der Spitze des amerikanischen politischen Systems entfernt, fährt Gressel fort: «Walker befindet sich in den USA außerhalb des Stromnetzes, und Trump berücksichtigt, soweit man sehen kann, nicht einmal seine Meinung. Am Ende kann Trump Volkers Angebote ohne Probleme ablehnen, wenn er seine eigene Vision hat. Das ist eine Bedrohung, die Sie riskieren, wenn die USA an den Verhandlungen teilnehmen».

