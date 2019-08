Die Türkei und die Vereinigten Staaten werden in der kommenden Woche ein gemeinsames Operationszentrum für Syrien eröffnen, um die Bemühungen zur Schaffung einer Sicherheitszone in der Region zu koordinieren.

Am 16. August gab der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar eine solche Erklärung ab, berichtet Anadolu.

«Der bis heute festgelegte Zeitplan wurde unverzüglich umgesetzt. Wir gehen davon aus, dass er von nun an in der gleichen Reihenfolge durchgeführt wird. Wir verfolgen es sehr genau», sagte der Leiter des türkischen Verteidigungsministeriums.

Akar fügte hinzu, dass die Unterstützung der NATO-Verbündeten für die Aktivitäten der «terroristischen Organisation» YPG für Ankara nicht akzeptabel ist.

«Die Unterstützung unserer Verbündeten für die Terroristen und ihre Zusammenarbeit mit der YPG ist für uns unerklärlich. Wir gehen davon aus, dass es unverzüglich beendet wird», schloss er.

Beachten Sie, dass das Militär der beiden Länder gemäß dem zuvor angekündigten Plan von diesem Hauptquartier aus Maßnahmen zur Schaffung einer Sicherheitszone in Syrien verwalten und koordinieren wird. Die Parteien einigten sich auch darauf, die «Sicherheitszone» in Syrien zum «Korridor des Friedens» zu machen und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die ungehinderte Rückkehr der Syrer in ihre Heimat zu gewährleisten.

