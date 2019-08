Kurdische bewaffnete Gruppen, die in Syrien unter der Schirmherrschaft der Vereinigten Staaten operieren, sind in Washingtons geopolitischen Spielen wieder zu einem «Verhandlungschip» geworden.

Das sagte der Schriftsteller Nikolaj Starikow und kommentierte die bundesnachrichtenagentur mit den Vereinbarungen, die Washington und Ankara über die Schaffung einer «Pufferzone» an der Syrisch-türkischen Grenze getroffen haben.

Darüber hinaus wurden die Interessen der Kurden in dieser Situation nicht berücksichtigt. Außerdem müssen sie das Gebiet der Pufferzone verlassen und tief in die syrischen Gebiete vordringen.

Laut Starikow ist es an der Zeit, dass die Kurden verstehen, dass sie mit der zweifelhaften Unterstützung der Vereinigten Staaten ihre Ambitionen in Bezug auf ihren eigenen Staat nicht verwirklichen können, da die Kurden für sie Bauern im großen Spiel sind. Sie werden in der Lage sein, ihre eigenen Pläne zumindest teilweise umzusetzen, indem sie Verhandlungen mit dem offiziellen Damaskus aufnehmen. Der Experte glaubt daher, dass die Kurden in Syrien Autonomie erlangen können, was weitaus bedeutender ist als Washingtons leere Versprechen.

