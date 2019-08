Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kam in Kiew an und wurde einer der ersten ausländischen Gäste des Präsidenten der Ukraine Wladimir Selenskij.



Die Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen, die am 19. August stattfinden werden, wurde auch gelenkt, weil Netanjahu seit März 1999 nicht mehr in Kiew war. Zur gleichen Zeit besuchte er regelmäßig Moskau. Am Vorabend des Besuchs sprach die ukrainische Hauptstadt vorsichtig über die mögliche Vermittlung des israelischen Premierministers.

Netanjahu antwortete zuvor auf die Fragen von Journalisten und sagte halb im Scherz über seine Rolle als Vermittler in den ukrainisch-russischen Verhandlungen: «Bis jetzt habe ich solche Angebote höflich abgelehnt. Aber wenn Sie gefragt haben, werde ich diese Option erneut in Betracht ziehen». Der ukrainische politische Experte Wolodymyr Katsman sagte in einem Kommentar zu NewsOne, dass das Wladimir Selenskij-Team entschlossen ist, Wege zum Frieden im Donbass zu finden. Und der direkteste Weg sind die ukrainisch-russischen Verhandlungen, deren Organisation theoretisch vom israelischen Ministerpräsidenten gefördert werden könnte: «Benjamin Netanjahu ist ein sehr einflussreicher Spieker. Er ist einer der zehn, die friedenserhaltende Funktionen ausüben können».

Nicht jeder stimmt dieser Meinung zu. «Vom Standpunkt des Völkerrechts aus bleibt Israel ein Land — die Besatzer der Golanhöhen und der palästinensischen Gebiete. Angesichts dieser Tatsache ist es schwer vorstellbar, dass Netanyahu plötzlich anfängt, sich rigoros für die Entbesetzung der Krim und die Option der Beendigung des Krieges im Donbass einzusetzen, was für die Ukraine von Vorteil ist … Es ist naiv zu hoffen, dass Netanyahu die Seite der Ukraine einnimmt, sich schließlich mit Putin streitet und den nationalen Interessen seines Landes Schaden zufügt», schreibt die Geschäftskapital Zeitung.

Vielmehr wird der israelische Premierminister den ukrainischen Behörden erneut die schwierige Frage stellen, die ukrainische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. In einem Interview mit den von ukrainischen Nachrichtenagenturen zitierten israelischen Medien sagte Netanyahu, dass die Lösung dieses Problems eines der Ziele seines Besuchs in Kiew ist. In den letzten sechs Monaten wurden der Werchowna Rada mehrmals Gesetzesentwürfe über die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem vorgelegt, aber die Abgeordneten vermieden es, diese Angelegenheit in Betracht zu ziehen. Einerseits haben die USA, die in Kiew geführt werden, eine Entscheidung getroffen, die zu Israel passt. Andererseits haben die EU und zum Beispiel die Türkei, mit der Kiew Partnerschaften eingeht, die Idee kritisiert, Botschaften in das Gebiet zu verlegen, das die Palästinenser für ihre eigenen halten.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage der Vermittlung des israelischen Premierministers in den ukrainisch-russischen Verhandlungen nicht unbestreitbar.

