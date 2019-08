Bei einer Rede von US-Präsident Donald Trump vor den Arbeitern des petrochemischen Kombinats Shell im US-Bundesstaat Pennsylvania wurden Menschen mit Drohungen vertrieben. Das hat die Pittsburgh Post-Gazette herausgefunden.

Bevor sie sich mit Trump trafen, wurden den Arbeitern des Werks Bedingungen gestellt: Sie dürfen zur Kundgebung nicht kommen, aber in diesem Fall wird ihre Abwesenheit als unbezahlter Urlaub gewertet, und außerdem werden ihnen Überstunden genommen.

Nach Angaben eines Gewerkschaftsführers, den die Zeitung anonym zitiert, könnten die entsprechenden Verluste unter Berücksichtigung aller Zulagen und Geschäftsreisen für Arbeitnehmer, die aus anderen Regionen zur Arbeit kommen, 700 USD erreichen.

Darüber hinaus hieß es in den Anweisungen für die Arbeiter: «Schreie, Reden oder andere Handlungen, die als Protest angesehen werden können, sind nicht gestattet. Der Zweck dieser Veranstaltung ist es, das Wohlwollen der Gewerkschaften zu demonstrieren. Ihre Gewerkschaftsführer und Teamleiter stimmen dem zu».

Trump freute sich über den Werk-Besuch.

«Es ist ein gewaltiger Tag in Pennsylvania mit großartigen Energiearbeitern, Bauherren und Fachleuten, die dafür sorgen, dass Amerika reibungslos funktioniert — und Amerika ist STOLZ auf sie! Niemand auf der Welt arbeitet besser als SIE!», schrieb Trump nach der Kundgebung auf Twitter.

Great day in the incredible Commonwealth of Pennsylvania today, with the amazing energy workers, construction workers, and craft workers who make America run – and who make America PROUD. No one in the world does it better than YOU! pic.twitter.com/jfWGYjzwkm

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2019 г.