US-Beamte begannen Verhandlungen mit einem der Führer der venezolanischen Sozialistischen Partei, Diosdado Cabello.

Es berichtete die Associated Press unter Bezugnahme auf einen hochrangigen Beamten der Administration des amerikanischen Präsidenten.

Er sagte, dass die Parteien Sicherheitsgarantien für die engen Mitarbeiter des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro diskutieren, falls sie zustimmen, das Staatsoberhaupt aus dem Amt zu entfernen.

Darüber hinaus teilte die Quelle mit, dass Cabello in Caracas im vergangenen Monat ein Treffen mit einem Mann abgehalten hat, der in engem Kontakt mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump steht. Ein zweites Treffen ist derzeit in Vorbereitung. Ähnliche Verhandlungen laufen derzeit mit anderen Würdenträgern aus Venezuela.

