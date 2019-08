Das geringste Missverständnis oder die offenkundige Unzulänglichkeit des nächsten amerikanischen Präsidenten kann zu einem fatalen Fehler führen, das zu einer globalen Katastrophe führen wird.

Es wurde im Material von The Economist angegeben.

Der Autor des Artikels erinnerte an die Worte des Kommandanten des Raketengeschwaders, Major Harold Göring, der bereits 1973 die richtige Frage gestellt hatte, wie er, nachdem er einen Befehl zum Einsatz von Atomwaffen erhalten hatte, von der Legitimität des Befehls und der Angemessenheit des Präsidenten überzeugt sein könne. Göring entschied sich später zum Rücktritt, aber seine Frage lässt uns immer noch an die Vertreter der amerikanischen Politik denken.

Bisher ist der US-Präsident nicht durch das Recht eingeschränkt, den «roten Knopf» zu drücken. Insbesondere hat er das Recht, einen Schlag zu machen, bevor ein potenzieller Gegner das tut, und Atomwaffen gegen Länder anzuwenden, die das gleiche überhaupt nicht tun können.

Viele in Washington halten es für falsch, da die Gefahr von Missverständnissen besteht. Wenn es zu einem militärischen Zusammenstoß mit China oder Russland kommt, können diese Länder ihr Nukleararsenal aus Angst vor einem Angriff der Vereinigten Staaten in Alarmbereitschaft versetzen, und Washington muss nur über eine mögliche Bedrohung spekulieren, die den Beginn eines Atomkriegs kennzeichnet.

Unter vielen Befürwortern von Beschränkungen des Rechts, Atomwaffen einzusetzen, gibt es jetzt die US-Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren. In der Veröffentlichung werden solche Initiativen jedoch als zweifelhaft bezeichnet, da sie die amerikanische Autorität unter den «Verbündeten» in Europa und Asien treffen, die größtenteils auf den US-Atomschutzschild zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund hält die Veröffentlichung Beschränkungen für inakzeptabel, obwohl sie eine Katastrophe in den Vereinigten Staaten zur Folge haben können

