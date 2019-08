Der Vorsitzende der Parlamentarischen Freundschaftsgesellschaft mit Syrien, Stanislav Grospič, betonte, dass das türkisch-amerikanische Abkommen über die Schaffung der sogenannten „sicheren Zone“ auf syrischem Territorium eine kriminelle und inakzeptable Handlung ist.

Er betonte, dass Washington und Ankara kein Recht hätten, die territoriale Integrität Syriens zu gefährden.

Die Anwesenheit der Türkei und der Vereinigten Staaten in Syrien unter einem weit hergeholten Vorwand ist illegal, so Grospič. Sie haben kein Recht, Probleme im Namen des syrischen Volkes zu lösen oder Operationen auf dem Territorium der Arabischen Republik Syrien ohne Zustimmung des syrischen Staates durchzuführen.

Die türkischen und amerikanischen Besatzer sind an der Unterstützung des Terrorismus in Syrien beteiligt und daher für die Fortsetzung der Krise in Syrien verantwortlich, fügte er hinzu.