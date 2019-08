Die Explosion ereignete sich am Sonntag in Qamischli im Nordosten Syriens.



Laut Firat detonierte ein Selbstmordattentäter eine Bombe in einem Auto in der Nähe des Gebäudes einer der Schulen, in denen sich der Posten der kurdischen Volksselbstverteidigungskräfte befand.

Gemäß einleitenden Daten ist infolgedessen eine Miliz gestorben. Es gibt Verwundete, denen geholfen wird.

Qamischli (720 km von Damaskus entfernt) liegt in der Nähe der syrisch-türkischen Grenze. Die Stadt wird von Abteilungen kurdischer Kämpfer kontrolliert, Vertreter der syrischen Behörden und der Polizei bleiben jedoch in den Gebieten, in denen staatliche Institutionen angesiedelt sind.

Kamyshly liegt in der Provinz Hasek, die 2016 von kurdischen Formationen der Banden der extremistischen Gruppe Islamischer Staat * gesäubert wurde. Von Zeit zu Zeit arrangieren Terroristen, die in Grenzgebieten Zuflucht suchen, Sabotage in Siedlungen in der Nähe von Militärposten und Kasernen.

* — Organisation, die in Russland verboten ist.

