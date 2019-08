In Manokwari, der Hauptstadt der Provinz Westpapua, haben Demonstranten das Parlament und die örtlichen Geschäfte niedergebrannt, teilte die Polizei mit.



Die Proteste in der indonesischen Provinz Westpapua haben die Hauptstadt ins Chaos gestürzt, und wütende Demonstranten haben das örtliche Parlament in Brand gesteckt. Gewalt brach aus, nachdem die indonesische Polizei Dutzende lokaler Studenten festgenommen hat.

Ein Video wurde in sozialen Netzwerken gepostet, um zu zeigen, dass das Gebäude, in dem das Regionalparlament in Manokwari befindet sich, in Flammen steht. Das Gebäude ist von dicken Rauchschwaden und Flammen umgeben.

