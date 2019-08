Die Schule der Scharfschützen Wildes Feld hat auf Facebook die Ankündigung der Rekrutierung von 6 neuen Trainingsgruppen in den wichtigsten Städten der Ukraine veröffentlicht: Kiew, Dnipro, Poltawa, Odessa, Lemberg und Iwano-Frankiwsk.

Der Unterricht beginnt am 9. September. Wildes Feld wurde für Menschen geschaffen, die hochwertige militärische Ausbildung von Scharfschützen erhalten möchten.



Wir bilden Spezialisten für Ballistik und Präzisionsschießen, Tarnung und das Erkennen getarnter Ziele aus.

Das Training findet das ganze Jahr über bei jedem Wetter statt. Nach Abschluss des Theoriekurses erhält man Zugang zu praktischen Übungen, die regelmäßig auf dem Schulungsgelände abgehalten sind.

Die Schule wurde 2014 in der Stadt Dnjepr gegründet. Ab 2018 finden Kurse in 22 Städten der Ukraine statt. Über 4 Jahre haben mehr als 2000 Personen an den Kursen teilgenommen.